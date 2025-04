Niente Premier Juve-Osimhen | la scelta è fatta

Leggi su Sportface.it

Il futuro di Victorè una delle partite più intriganti che si giocheranno nei prossimi mesi sul tavolo del calciomercato.ntus e altre squadre d’Europa sono pronte a darsi battaglia, ma la concorrenza è spietata. L’attaccante nigeriano, autore di una stagione monstre al Galatasaray, è tornato al centro delle attenzioni delle big europee, pronte a sfidarsi a colpi di milioni. Tra queste, anche un club italiano osserva da vicino l’evoluzione della vicenda, ovvero lantus, che valuta con crescente interesse la possibilità di un cambio totale nel reparto offensivo: la partenza di Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2026, appare sempre più probabile, e rappresenterebbe una fonte importante di liquidità. Al tempo stesso, sia Kolo Muani che Conceicao, arrivati in prestito, non hanno convinto e sono destinati a fare ritorno ai rispettivi club.