Lanazione.it - Niente permesso per allattare. Docente sanzionata. Scoppia il caso a scuola Leggi su Lanazione.it Firenze, 8 aprile 2025 – Ha chiesto di poter usufruire dell’orario ridotto per l’allattamento, ma non ha trovato risposta per mesi. Nel frattempo, rassegnata, ha continuato a lavorare regolarmente a tempo pieno, per poi vedersi arrivare una sanzione disciplinare per non aver comunicato della rinuncia. Oltre al danno, anche la beffa. È la storia di un’insegnante, precaria e neomamma, del Centro per l’istruzione degli adulti Miriam Makeba (Cpia2) con sede principale a Le Sieci. Ed è il motivo del presidio di protesta di ieri, di fronte all’istituto di piazza Albizi, che ha visto la partecipazione di lavoratori e lavoratrici, oltre a operatori delle realtà di accoglienza della zona e numerose ospiti dei centri di accoglienza. Tra gli scopi dell’istituto, infatti, anche quello di garantire ai migranti l’insegnamento della lingua italiana.

