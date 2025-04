Calciomercato.it - Niente da fare: Inzaghi deve rinunciare a un titolarissimo contro il Bayern

Nuova defezione per il tecnico dell’Inter in vista del match d’andata dei quarti di Champions League in casa della squadra bavareseSarà l’Inter dei titolarissimi questa sera nel catino dell’Allianz Arena nel primo sdei quarti di Champions LeagueilMonaco, fatta eccezione per due alfieri dello scacchiere di Simone.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itOltre a Dumfries, che sarà indisponibile anche per il return match della prossima settimana a San Siro, l’allenatore nerazzurro dovràdal primo minuto pure a Federico Dimarco per la trasferta bavarese. Se ieri filtrava fiducia per il canterano nerazzurro, questa mattina invece il responso è stato negativo nell’ultima sgambata nel ritiro in Germania. Il nazionale italiano non è al meglio della condizione dopo il recente infortunio e partirà dalla panchina nella sfidal’undici di Kompany.