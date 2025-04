Unlimitednews.it - Nicolì “Stroncato gruppo trafficanti di migranti di matrice egiziana”

Leggi su Unlimitednews.it

CATANIA (ITALPRESS) – “Questa è un’indagine la cui valenza è strategica, perchè ha consentito alla Procura Distrettuale di Catania di individuare uncriminale diattivo da circa 15 anni che ha trafficato migliaia di persone nella rotta tra la Turchia e l’Italia, ma anche la Grecia. Si tratta di uncriminale che offriva dei viaggi anche a tariffe molto alte, tra i 7 e i 12 mila euro”. Così Vincenzo, Direttore del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine Polizia di Stato, a margine dell’operazione contro l’immigrazione clandestina che ha portato all’emissione di 15 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di cittadini di nazionalità, indagati per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravata dalla transnazionalità e dall’avere posto in pericolo la vita dei