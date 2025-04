New York guarda il superattico da 110 milioni di dollari

York, affacciato su Central Park. Si tratta di un esclusivo “quadruplex” che occupa i piani 80-83 del celebre grattacielo al 111 West 57th Street. Con una richiesta di 110 milioni di dollari, rappresenta uno degli immobili più costosi e ambiti della Grande Mela, simbolo del sogno di vivere con vista su Central Park. Panorama.it - New York, guarda il superattico da 110 milioni di dollari Leggi su Panorama.it Un attico di lusso è stato messo in vendita nella prestigiosa Steinway Tower di New, affacciato su Central Park. Si tratta di un esclusivo “quadruplex” che occupa i piani 80-83 del celebre grattacielo al 111 West 57th Street. Con una richiesta di 110di, rappresenta uno degli immobili più costosi e ambiti della Grande Mela, simbolo del sogno di vivere con vista su Central Park.

