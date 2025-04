Never explain never complain Il discorso da sogno che Re Carlo dovrebbe fare al Parlamento italiano

sogno è che domani Re Carlo III prenda la parola in Parlamento e dica: "Signore, signori, senatori e deputati, inviati della stampa e italiani tutti, vi ringrazio per l'attenzione che avete dedicato all'eleganza mia e della mia augusta consorte, al ventesimo anniversario del nostro matrimonio, al mio impegno per l'ambiente, alle foto ricordo e a tutti i parafernali di queste nostre cosiddette vacanze romane. Sono però venuto fin qui, in questo luogo consacrato al dibattito democratico, soprattutto per ricordarvi alcuni dettagli di maggior rilievo, che di tanto in tanto tendono a sfuggirvi. Voi avete un Parlamento nazionale dal 1861, noi usiamo la parola parliament in documenti che risalgono al 1239. Voi nel Seicento avevate l'equivalente di don Rodrigo e i bravi, mentre i parlamentari inglesi processavano il mio predecessore Carlo I per tirannia.

