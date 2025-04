Movieplayer.it - Neuromancer: primo sguardo alla Molly Millions di Briana Middleton nelle foto della serie Apple TV+

Leggi su Movieplayer.it

Sembra una versione fedelissima ai romanzi quellarazorgirl interpretata daavvistata sul setTV+. Sono in corso a Londra le riprese diprodotta daTV+ che porta sul piccolo schermo la saga cyberpunk di William Gibson. Ledal set dello show firmato dagli autori di Jack Ryan Graham Roland e J. D. Dillard ci permettono di dare una uno dei personaggi chiavestoria,, interpretata da. A prima vista la mercenaria cyborg dagli occhi a specchio sembra molto aderentedescrizione fornita da William Gibson nei romanzi., conosciuta anche come Sally Shears e Rose Kolodny, è stata introdotta per la prima volta .