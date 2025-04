Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu per la seconda volta alla Casa Bianca, Trump annuncia colloqui “diretti e di alto livello” sull’Iran

Il premier israeliano Benjamintorna per lada quando l’inquilino è Donald. A un anno e mezzo dall’atroce attacco di Hamas, dopo il fallimento della fragile tregua e la ripresa dei violenti raid contro Gaza, è stata l’occasione per il presidente americano dire che sabato Washington inizieràe di” con l’Iran per un nuovo accordo sul nucleare. Già nelle settimane precedentiaveva “avvertito” Teheran della necessità di un’intesa pena un “intervento militare terribile”. L’Iran è stato uno dei paesi inclusi nei famigerati ordini esecutivi di febbraio ed è un pallino del tycoon.Annullata la conferenza ufficiale nella East Room, i due leader hanno comunque risposto per oltre mezz’ora alle domande dei giornalisti su tutto, dai dazisituazione in Medio Oriente.