Quotidiano.net - Netanyahu critica la sentenza della Corte Suprema sul capo dello Shin Bet

Leggi su Quotidiano.net

L'ufficio del primo ministro israeliano Benjaminha definito "sconcertante" lapronunciata oggi dallasul caso del licenziamento delBet, Ronan Bar, che prevede il suo mantenimento in servizio ed esorta il governo a trovare un compromesso sulla sua posizione entro il 19 aprile, fine delle feste di Pasqua. Il premier ha fatto una dichiarazione, ripresa dai media israeliani tra cui il Times of Israel, dall'aereo Wing of Zion, a bordo del quale sta facendo ritorno in Israele dopo la visita negli Stati Uniti.ha detto di non comprendere la decisione, avendo i giudici ribadito che la nomina e la rimozione deldell'agenzia di spionaggioBet compete al governo. "Pertanto, la decisione dell'Altadi posticipare di 10 giorni la fine del mandatoBet è sconcertante", ha detto.