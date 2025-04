Quotidiano.net - Netanyahu cerca l’asse con Donald. E Trump: subito i colloqui con l’Iran

Mentre le Borse mondiali sono sconvolte dalla nuova politica Usa per i dazi,ha convocato ieri alla Casa Bianca l’amico Benjaminin un gesto che è stato interpretato come il segnale di una disponibilità a negoziare comunque nuove intese, Paese per Paese. In primo luogo per le importazioni da Israele, per le quali è stata preannunciata una tassazione del 17 per cento che secondo il governatore della Banca d’Israele Amir Yaron avrebbe ripercussioni "negative, ma contenute" per le esportazioni, per la produzione e per l’inflazione. "Ho assicurato a– ha detto– che elimineremo il deficit con gli Stati Uniti". Per l’occasione il tycoon ha ostentato grande calore verso l’ospite. Lo ha accolto all’ingresso della Casa Bianca e lo ha intrattenuto a pranzo, annullando una conferenza stampa che era stata annunciata in precedenza.