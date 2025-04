Netanyahu apre alla pace ma non smette di martellare Gaza

Gaza, si riaccende una flebile speranza di tregua tra Hamas e Israele. A lasciarlo intendere è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che, durante la sua visita a Washington per incontrare Donald Trump, ha dichiarato di stare lavorando con il presidente americano a un "accordo di pace per riportare gli ostaggi a casa, che speriamo abbia successo". Il contenuto del piano resta però ignoto, poiché il leader di Tel Aviv non ha fornito alcun dettaglio.Una dichiarazione che, tuttavia, ha ridato vigore ai mediatori egiziani guidati dal presidente Abdel Fattah al-Sisi, che hanno subito colto l'occasione per avanzare una nuova proposta volta a ripristinare il cessate il fuoco nella Striscia e favorire lo scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi.

