Netanyahu alla Casa Bianca Trump | Sabato iniziamo i colloqui con Teheran | Mosca favorevole ai negoziati Usa-Iran sul nucleare

Tgcom24.mediaset.it - Netanyahu alla Casa Bianca, Trump: "Sabato iniziamo i colloqui con Teheran" | Mosca favorevole ai negoziati Usa-Iran sul nucleare Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il presidente americano: "Lavoriamo a un nuovo cessate il fuoco a Gaza". Raid israeliano sulla moschea a Khan Younis, decine di morti: 5 sono bambini

Trump vede Netanyahu e annuncia colloqui diretti con Teheran: “È per il bene dell’Iran che si concludano in modo positivo” - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu torna per la seconda volta alla Casa Bianca da quando l’inquilino è Donald Trump. A un anno e mezzo dall’atroce attacco di Hamas, dopo il fallimento della frag ... (ilfattoquotidiano.it)

Netanyahu alla Casa Bianca da Trump: "Amico straordinario per Israele" - Il leader israeliano assicura: "Elimineremo deficit con Usa". E il presidente Usa ribadisce: "Trasferire i palestinesi da Gaza in altri Paesi" Incontro oggi alla Casa Bianca tra il presidente Usa Dona ... (msn.com)

Netanyahu cerca l’asse con Donald. E Trump: subito i colloqui con l’Iran - Il primo ministro israeliano ieri alla Casa Bianca: intesa su tutto, dai dazi al sostegno militare contro Hamas. E il tycoon avverte Teheran: "Se i negoziati sul nucleare fallissero la Repubblica isla ... (msn.com)