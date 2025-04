Ilfattoquotidiano.it - Nessuno capisce il senso profondo dei dazi: cosa vuole davvero Trump?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La nuova politica commerciale americana sconvolge il mondo. Tutti scioccati e sorpresi, a chiedersi: “perché?!”. Fior di osservatori internazionali, economisti, blogger, i mercati finanziari e i loro uffici studi, politici, giornalisti ancora non riescono a penetrare nella scatola nera chiamata.“fare cassa? Saranno 4 spiccioli.”. “Re-industrializzare, dice, ma in verità isono un danno per tutta l’industria!”. “L’ emergenza non c’è”. “Il Presidente ce l’ha col deficit commerciale. E perché poi?”. “La condizione posta al Canada è che diventi il 51esimo Stato. Il fentanyl? Da qui non passa, e neanche i migranti clandestini”. “L’auto, certo, a Detroit c’è la sua base elettorale.”. “Sta bluffando.”. “Una strategia negoziale. Hanno detto che non torneranno indietro, io non ci credo”.