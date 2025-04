Ilrestodelcarlino.it - "Nessun maltrattamento alla studentessa autistica"

Accusate di maltrattamenti nei confronti di una alunnain una scuola di Tolentino, ieri in tribunale sono state sentite l’insegnante di sostegno Alessia Cingolani e l’assistente Marta Morroto. "a violenza – hanno assicurato –, abbiamo fatto ogni cosa per il suo bene". Per oltre tre ore le due imputate, difese dagli avvocati Nicola Piccinini e Renato Coltorti, hanno risposto alle domande degli avvocati difensori e del pubblico ministero Enrico Riccioni, di fronte al collegio dei giudici del tribunale di Macerata. Per l’accusa, le due avrebbero usato schiaffi, insulti e parolacce nei confronti della. Ma le imputate hanno negato le accuse, sostenendo di aver agito solo per il bene della ragazza. Per quanto riguarda gli schiaffi, hanno assicurato che si trattava solo di colpetti volti più che altro a contenere, in certi casi, la ragazzina che era agitata.