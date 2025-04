Nerviano tentano di strappare i cavi delle rete elettrica legandoli a un furgone | sorpresi dai carabinieri

Nerviano (Milano), 8 aprile 2025 – Hanno tentato di rubare decine di metri di cavi di rame, strappandoli letteralmente dal sottosuolo: solo l'arrivo in zona di una pattuglia dei carabinieri ha impedito il furto e ha evitato che il sistema elettrico di quella zona della città andasse in tilt. La vicenda è accaduta nella notte dello scorso 5 aprile, nella zona di via Canova, a pochi passi dall'esercizio commerciale Risparmio Casa. Intorno alle tre del mattino, i malviventi sono arrivati sul posto con un furgone e si sono premurati di collocare il mezzo praticamente sopra il pozzetto che offre accesso alle reti elettriche del sottosuolo, collegate poi alla struttura commerciale. Il primo passaggio è consistito nello scendere nel pozzetto, identificare i cavi della rete elettrica e legarli a un cavo di acciaio, collegato saldamente al furgone.

