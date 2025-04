Neonata morta in culla il racconto dei carabinieri intervenuti sul luogo della tragedia

carabinieri e il 118, la volontà di ottenere il certificato di morte senza far visitare la piccola da nessuno per seppellirla direttamente, gli insulti dei familiari ai carabinieri al momento del ritrovamento del corpicino. Casertanews.it - Neonata morta in culla, il racconto dei carabinieri intervenuti sul luogo della tragedia Leggi su Casertanews.it L'impresario delle pompe funebri chiamato ancor prima che arrivassero ie il 118, la volontà di ottenere il certificato di morte senza far visitare la piccola da nessuno per seppellirla direttamente, gli insulti dei familiari aial momento del ritrovamento del corpicino.

