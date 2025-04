Nell’Unione europea e in Italia arretra il diritto di asilo Il Centro Astalli lancia l’allarme per le condizioni dei migranti

Nell'Unione europea e in Italia arretra il diritto di asilo. A lanciare l'allarme è il Centro Astalli secondo cui "detenzioni arbitrarie e deportabilità, costituiscono degli ostacoli alla speranza di una vita migliore", di tanti migranti e rifugiati in fuga da difficili situazioni nei loro Paesi di origine. Secondo il Presidente del Centro Astalli, padre Camillo Ripamonti, presentando a Roma il Rapporto annuale 2025 dell'organizzazione per i rifugiati dei gesuiti Italiani, "il 2024 è stato l'anno del Patto sulla migrazione e l'asilo adottato lo scorso maggio dal Consiglio Europeo. Come in più occasioni sottolineato dalla società civile e con documenti congiunti dall'Ufficio europeo del JRS (il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, ndr) l'implementazione di questo Patto può portare, tra le altre cose, a un arretramento del diritto d'asilo, per l'aumento previsto delle procedure accelerate alla frontiera e un conseguente possibile aumento del numero delle persone detenute in modo arbitrario".

