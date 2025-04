Nelle farmacie con ricette contraffatte per avere farmaci ' stupefacenti' denunciato un giovane di 22 anni

ricette falsificate per avere farmaci a base di sostanze psicotrope. Curioso caso scoperchiato dai i carabinieri della stazione di Longiano che hanno seguito alcune segnalazioni da parte delle farmacie della zona e hanno denunciato un 22enne all'esito di minuziosi indagini.I militari.

