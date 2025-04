Lanazione.it - Nella finanza a Tokyo: "Qui c’è meritocrazia"

Ha 26 anni e una carriera. Alberto Ceccarelli ha in tasca una laurea in economia e una in. La prima a Roma e la seconda a Parigi. Una vocazione internazionale che porta Alberto a volare all’estero già dal 2020. Gli studi internazionali e i tirocini ad Amsterdam e a Parigi. Poi, il primo passo fuori dalla business school con un lavoro a tempo indeterminato in un’azienda francese. "Dopo l’assunzione nel 2023 mi sono spostato dalla Francia alla Polonia, e adesso in Giappone. Vivo ada ottobre e sarò qui almeno per altri 6 mesi. Poi, chissà". La prospettiva di tornare in Italia sembra lontana ma non impossibile. "Lavorare all’estero è stata una scelta dettata da volontà e curiosità personale, ma mi sono reso conto che in Italia non avrei avuto le stesse possibilità di crescita.