Juventusnews24.com - Nela non si nasconde e afferma con chiarezza: «La Juventus va sicuramente in Champions League, ma non so ancora come…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, ex calciatore nonché opinionista, non ha dubbi sulle chances di qualificazione inche ha la: ecco il suo pensieroSebinoè sicuro. Lagiocherà la prossima edizione della. Questa tesi è stata esternata negli studi di Rai Sport. Ecco le sue parole.PAROLE – «Laper meva ininsieme a Inter e Napoli, non so se come terza o come quarta. L’altra non so una tra Atalanta e Bologna, bisogna capire cosa sta accadendo a Bergamo. Poi le romane hanno delle chance: per me quarta potrebbe arrivare la Roma».Leggi sunews24.com