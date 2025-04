Nel SIN di Napoli bonifiche in grave ritardo Le associazioni chiedono Ecogiustizia in nome del popolo inquinato

Napoli Est bonificato appena il 4,7% del territorio e lo 0% di falde. Qui ambiente e salute sono stati avvelenati da inquinamento, idrocarburi e metalli pesanti. Si accelerino le bonifiche di terreno e falde garantendo il pieno rispetto degli impegni assunti nel nuovo Accordo di programma del 2022 e la partecipazione della comunità locale in tutte le fasi decisionali su bonifiche e riconversione industriale". A chiederlo a gran voce sono ACLI, AGESCI, ARCI, Azione Cattolica Italiana, Legambiente e Libera con il flash mob organizzato nei giorni scorsi sulla spiaggia di Via Detta Innominata a San Giovanni a Teduccio (Na), in occasione dell'ultima tappa della loro campagna nazionale "Ecogiustizia subito: in nome del popolo inquinato" con cui in questi mesi hanno viaggiato lungo la Penisola in alcuni luoghi simbolo di ingiustizia ambientale e sociale: Casale Monferrato (AL), Taranto, Marghera (VE) Augusta-Priolo-Melilli (SR), Terra dei Fuochi (CE), Brescia, Napoli Est.

Nel SIN di Napoli bonifiche in grave ritardo. Le associazioni chiedono "Ecogiustizia in nome del popolo inquinato" - Di Legambiente "In 27 anni nel SIN di Napoli Est bonificato appena il 4,7% del territorio e lo 0% di falde. Qui ambiente e salute sono stati avvelenati da inquinamento, idrocarburi e metalli pesanti.

