Nel futuro dell’ex caserma Sette aule e otto laboratori

Un piano da 8milioni di euro per il recuperodei Carabinieri di piazza Mazzini e la trasformazione dell’immobile di proprietà della Provincia, dismesso ormai dal 2005, in un polo per l’alta formazione per professionalità della logistica portuale, turistico ricreativa e della nautica da diporto di alta gamma in collaborazione con la Fondazione Isyl. Così come previsto dal protocollo d’intesa siglato nel luglio 2014 tra Comune, Provincia e Isyl per la promozione e la valorizzazione della storia e dei mestieri legati alla cantieristica, e che impegnava gli enti coinvolti a reperire le risorse necessarie per il ripristino dell’edificio. In questa direzione, con il progetto firmato dallo studio tecnico associato degli ingegneri Paolo Polvani e Alessandro Grossi e approvato dalla giunta Del Ghingaro; il Comune di Viareggio – in qualità di ente capofila – partecipa dunque al bando del segretariato generale della presidenza del Consiglio dei Ministri “per lo sviluppo di aree dismesse o in disuso“ che prevede un finanziamento concedibile fino ad un massimo di 10milioni di euro per ciascun piano di sviluppo.