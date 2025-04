Ilnapolista.it - Nel box Ferrari è terminata la luna di miele, lo strappo di Leclerc: «Basta, vado per la mia strada» (CorSport)

Sul Corriere dello Sport Fulvio Solms svela un retroscena interno al box. Laditrae Hamilton sembra esserea Suzuka. Secondo Solms, Charles dopo Suzuka avrebbe detto: «per la mia», in riferimento alla strategia di sviluppo della monoposto.Leggi anche:e il rapporto con Hamilton: «Anche i nostri cani vanno d’accordo» (La Stampa)dicon lache pende dalle labbra di HamiltonSul Corriere dello Sport:Nel brevissimo volgere di un mese laè passata dall’ottimismo orgiastico di Piazza Castello al crudo realismo di un quarto posto nel Mondiale costruttori. In mezzo c’è un risultato surreale: squalifiche battono podi due a zero. Il problema degli ingegneri è capire come arrivare all’obiettivo della prestazione: perservono gli sviluppi «e ho un’idea», per Vasseur «prima di pensare agli sviluppi dobbiamo risolvere i problemi di bilanciamento», per Hamilton «la mia macchina ha un deficit rispetto a quella di Charles».