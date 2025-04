Nek in concerto al ' Lucera Music Light Festival'

Music Lights Festival, venerdì 15 agosto alle 22 in piazza Matteotti a Lucera c’è Nek in concerto.Nek. All’anagrafe Filippo Neviani, ha venduto nel corso della sua carriera oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Si fa conoscere dal grande pubblico nel 1993 quando. Foggiatoday.it - Nek in concerto al 'Lucera Music Light Festival' Leggi su Foggiatoday.it In occasione del ‘, venerdì 15 agosto alle 22 in piazza Matteotti ac’è Nek in.Nek. All’anagrafe Filippo Neviani, ha venduto nel corso della sua carriera oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Si fa conoscere dal grande pubblico nel 1993 quando.

Nek in concerto al 'Lucera Music Light Festival'. Nek in concerto a Villanova il 29 agosto. Nek, Max Gazzè e The Kolors a Lucera. Lucera, stasera i nomi degli ospiti musicali delle feste patronali: saranno Nek, Max Gazzè e The Colors. L'estate foggiana all'insegna della grande musica: tutti i concerti in programma. I big musicali delle Feste patronali. Ne parlano su altre fonti

Sei nuove date per il tour estivo di Nek: dopo Castellana Grotte, in Puglia anche a Galatina e Lucera - Appuntamento il 30 giugno nel Salento in piazza Dante Alighieri, e il 15 agosto per il Lucera Music Lights Festival. Entrambe queste date sono gratuite ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Feste Patronali di Lucera: Nek, The Kolors e Max Gazzè tra i possibili ospiti estivi - Lo scherzo del primo aprile circolato online, che annunciava ironicamente una line-up di artisti composta da Annalisa, Coma Cose e Max ... (lucerabynight.it)

I big musicali delle Feste patronali - Nek, Max Gazzè e The Kolors sono gli artisti che faranno vibrare Piazza Matteotti nelle Feste Patronali di Lucera del 2025. I nomi saranno rivelati ufficialmente stasera durante una conferenza stampa ... (luceraweb.eu)