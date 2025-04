Ilfattoquotidiano.it - “Negli ultimi anni nella mia vita è cambiato tutto, la situazione è peggiorata”: la confessione di Francesco Totti

“Per me è un grande onore e un grande piacere tornare qui.mia“. Lo ha dettoin un’intervista rilasciata all’emittente Match Tv in qualità di testimonial di un evento promosso da Bookmaker Ratings, il principale portale russo dedicato allo sport e alle scommesse sportive. L’ex capitano della Roma è infatti a Mosca per ricevere il premio RB Award nonostante le numerose critiche ricevute.“La mia partita d’addio nel 2017 è stata incredibile, ero felice che l’intera giornata fosse dedicata a me, ma allo stesso tempo ero preoccupato per la fine di un intero capitolo della mia. E’ stato particolarmente difficile contenere l’entusiasmo nello spogliatoio quando ho indossato la maglia da gioco per l’ultima volta”, ha dettoricordando l’ultima partita della sua straordinaria carriera.