Neet giovani ' in pausa' che non studiano e non lavorano | Presi in carico 60 riaccendiamo lampadine spente

Sono ragazzi e ragazze dai 16 ai 25 anni, solitamente di origine italiana, hanno iniziato percorsi in istituti tecnici o liceali (meno professionali), oppure hanno iniziato l'università ma qualcosa si è inceppato, e non riescono più a trovarsi. A capire cosa voler fare nel loro futuro e come.

