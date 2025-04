Superguidatv.it - “Ne vedremo delle belle”, Veronica Maya commenta la chiusura anticipata: “Per me il gioco non era finito, le premesse del programma erano diverse. Sto vivendo una shitstorm megagalattica” – ESCLUSIVA

Nechiude in anticipo. L’ultima puntata delcondotto da Carlo Conti andrà in onda sabato 12 aprile invece che sabato 19 aprile. Nonostante il cast fosse vincente(almeno sulla carta), ilnon è riuscito a decollare conquistando ascolti poco soddisfacenti.Ne, la reazione dialladelNoi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in. La conduttrice si è detta molto amareggiata per ladel: “Ho visto che gli ascolti nonbrillanti ma speravo che tutto il team di produzione e di rete difendesse la buona idea per la quinta puntata. Valeva la pena arrivare fino alla fine per l’impegno che noi dieci ci abbiamo messo e che secondo me non è venuto fuori. Noi abbiamo lavorato incessantemente dal lunedì al sabato prestandoci ad imparare in pochissimo tempo balletti, coreografie e quant’altro.