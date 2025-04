Superguidatv.it - “Ne vedremo delle belle”, Valeria Marini, Patrizia Pellegrino e Matilde Brandi svelano come hanno preso la chiusura anticipata – Esclusiva

In anticipo di una settimana chiude “Ne“. Ad incoraggiare la decisione gli ascolti poco soddisfacenti del programma. Il nuovo show condotto da Carlo Conti non è riuscito a far breccia nel pubblico ma Carlo Conti non si nasconde ammettendo che il flop c’è stato e che è da ricercarsi anche nella mancanza di pepe tra le protagoniste. In sostanza, le showgirl erano interessate più a mettere in mostra il loro talento nel ballo e nel canto piuttosto che a dar spettacolo con litigi o altro. C’è da dire che qualche soddisfazione ce l’ha regalatache ha sfidato lache a suo dire non sapeva fare niente e che ha abbandonato la chatcolleghe a causa dei troppi messaggi ricevuti. E pensare che all’inizio, quando il programma doveva partire, le dieci concorrenti ai nostri microfoni avevano parlato a gran voce di solidarietà femminile e di clima goliardico, “Nessuna competizione tra noi”, era stata la risposta più data (potete cercare e verificare).