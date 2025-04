Bubinoblog - NE VEDREMO DELLE BELLE: CONTI AMMETTE IL FLOP MA SCARICA LA COLPA SULLE SHOWGIRL

“Ne” chiude questo sabato su Rai1. Carlonon si nasconde eche lo show non è stato premiato dagli ascolti ma nell’occasione punge le.“In realtà dovevamo fare 5 puntate con la pausa del Sabato Santo, sera in sui su Rai1 non è il caso di fare del varietà. E siccome il programma non è che vada benissimo ho pensato: figuriamoci se sto fermo una settimana”, cosìa LaPresse.Il conduttore sottolinea che si tratta di un programma sperimentale e la quinta puntata non era stata ancora ufficializzata. “Certo se hai un programma che ti fa il 25-30% (.) ma visto che ‘Ne’ non ha carburato preferisco finire prima”.Cosa non ha funzionato e cosa è mancato allo show per cattura l’interesse del pubblico? “È mancato l’aspetto fondamentale che doveva essere il pepe tra le protagoniste, pepe che non c’è stato: la loro voglia di fare spettacolo ha superato quella del battibecco”.