Ne vedremo delle belle chiude in anticipo | Maria De Filippi miete un’altra vittima

vedremo delle belle" chiude. Il talent show condotto da Carlo Conti chiude in anticipo. Il programma non ha mai retto al confronto con "Amici" di Maria De Filippi. L'ultima puntata andrà in onda sabato 12 aprile 2025. (Continua.)Leggi anche: Carlo Conti chiude tutto: l'annuncio a sorpresa poco faLeggi anche: "Te lo tiro in testa". "Ne vedremo delle belle", le due Vip ad un passo dalla rissaLe parole di Carlo ContiÈ stato Carlo Conti stesso ad annunciare la chiusura di "Ne vedremo delle belle" a LaPresse: "Visto che Ne vedremo delle belle non ha carburato preferisco finire prima. In realtà dovevamo fare 5 puntate con la pausa del Sabato Santo, siccome il programma non è che vada benissimo ho pensato: figuriamoci se sto fermo una settimana. Avevamo previsto di fermarci alla quarta e finire con sabato, visto che si tratta di un programma sperimentale, quindi piuttosto che riprenderlo è meglio evitare.

