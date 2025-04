Ne Vedremo delle Belle chiude in anticipo | ecco le reazioni delle protagoniste del programma

Vedremo delle Belle”, lo show di prima serata targato Rai1 e condotto da Carlo Conti, concluderà il suo percorso con una puntata d’anticipo. Le motivazioni ufficiali sembrano legate alla programmazione pasquale, ma è evidente che i risultati d’ascolto abbiano pesato sulla scelta. A far chiarezza è stato proprio il conduttore, confermando che l’ultima puntata prevista sarebbe coincisa con il sabato di Pasqua. La rete avrebbe proposto uno slittamento, ma si è optato per chiudere in anticipo.reazioni a caldo delle protagonisteLe concorrenti del programma, interpellate da SuperGuida TV, hanno espresso opinioni diverse ma tutte accomunate da una certa amarezza. Leggi su Mistermovie.it La trasmissione si ferma a una puntata dalla fine. Le concorrenti rompono il silenzio: tra rammarico, autocritica e frecciate alla giuria.Una chiusura inaspettata, ma non troppo“Ne”, lo show di prima serata targato Rai1 e condotto da Carlo Conti, concluderà il suo percorso con una puntata d’. Le motivazioni ufficiali sembrano legate allazione pasquale, ma è evidente che i risultati d’ascolto abbiano pesato sulla scelta. A far chiarezza è stato proprio il conduttore, confermando che l’ultima puntata prevista sarebbe coincisa con il sabato di Pasqua. La rete avrebbe proposto uno slittamento, ma si è optato perre ina caldoLe concorrenti del, interpellate da SuperGuida TV, hanno espresso opinioni diverse ma tutte accomunate da una certa amarezza.

