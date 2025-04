Ne vedremo delle belle chiude in anticipo | Carlo Conti ammette il flop

vedremo delle belle chiude in anticipo. Dopo le prime indiscrezioni di Dagospia, è stato proprio il conduttore Carlo Conti a confermare la decisione di salutare il pubblico il 12 aprile dopo il quarto appuntamento, eliminando di fatto il quinto e ultimo che era in programma per il 26. «Visto che lo show non ha carburato, preferisco finire prima», ha ammesso a LaPresse. «Dovevamo fare cinque puntate con la pausa del Sabato Santo, sera in cui su Rai 1 non è il caso di fare varietà. Siccome il programma non è che vada benissimo, ho pensato: figuriamoci se sto fermo una settimana». Pur avendo goduto di un buon esordio con 3 milioni di spettatori e il 17,6 per cento di share, gli ascolti sono fortemente calati con la seconda puntata (14,6 per cento) e la terza (13 per cento) contro la corazzata Amici di Mediaset. Lettera43.it - Ne vedremo delle belle chiude in anticipo: Carlo Conti ammette il flop Leggi su Lettera43.it Nein. Dopo le prime indiscrezioni di Dagospia, è stato proprio il conduttorea confermare la decisione di salutare il pubblico il 12 aprile dopo il quarto appuntamento, eliminando di fatto il quinto e ultimo che era in programma per il 26. «Visto che lo show non ha carburato, preferisco finire prima», ha ammesso a LaPresse. «Dovevamo fare cinque puntate con la pausa del Sabato Santo, sera in cui su Rai 1 non è il caso di fare varietà. Siccome il programma non è che vada benissimo, ho pensato: figuriamoci se sto fermo una settimana». Pur avendo goduto di un buon esordio con 3 milioni di spettatori e il 17,6 per cento di share, gli ascolti sono fortemente calati con la seconda puntata (14,6 per cento) e la terza (13 per cento) contro la corazzata Amici di Mediaset.

'Ne vedremo delle Belle' chiude in anticipo, ultima puntata il 12 aprile. Carlo Conti chiude in anticipo «Ne vedremo delle belle»: «È mancato il pepe, il programma non ha carburato». Ne vedremo delle belle chiude in anticipo: "Fatali gli ascolti flop". Ne vedremo delle belle di Carlo Conti chiude in anticipo: “Flop e manca pepe”. Ne vedremo delle belle chiude in anticipo, Carlo Conti: "Non sta andando benissimo, preferisco fermarmi". Ne Vedremo delle Belle chiude per bassi ascolti. Ne parlano su altre fonti

‘Ne vedremo delle belle’ chiude in anticipo: perché e chi vince - Operazione dei carabinieri, una persona è finita in carcere e 5 ai domiciliari. E’ stato eseguito anche il sequestro preventivo della società intestata fittiziamente a prestanome, comprensiva di quote ... (msn.com)

"Ne Vedremo Delle Belle" il programma di Rai 1 chiude in anticipo. Conti ammette il flop: «È mancato un po' di pepe alla gara» - Chiude il prossimo sabato 12 aprile "Ne Vedremo Delle Belle", il nuovo talent show del sabato sera di Rai1 condotto da Carlo Conti e basato sulla sfida fra dieci showgirl: ... (msn.com)

Carlo Conti chiude in anticipo «Ne vedremo delle belle»: «È mancato il pepe, il programma non ha carburato» - «Visto che Ne vedremo delle belle non ha carburato preferisco finire prima»: Carlo Conti ammette che il suo nuovo varietà non ha reso come auspicava, quindi chiude in anticipo. «In realtà dovevamo far ... (msn.com)