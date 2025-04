Ilfattoquotidiano.it - Ne ‘I campi di patate fanno le onde’ le montagne tra Piemonte e Liguria si fanno scrigno di sentimenti

Terra di confine, di opposti e di resistenza: questo è l’alta Val Tanaro, luogo apparentemente decentrato ma in realtà al centro di se stesso, come tutti quelli che conservano un’anima e il senso della comunità, che diventano “glocal”, locali e globali insieme. Nel romanzo di Graziella Belli Idile onde, appena uscito da Fusta editore, letrasidi, cassaforte di roccia, di boschi e metallo – l’umile e appartata Ormea e? capolinea di un ramo delle ferrovie che arrivano dale delle corriere provenienti dalla– per proteggere la memoria degli abitanti, da sempre classi subordinate, e delle loro, frontiera e valico per i migranti.Il romanzo è un viaggio storico e rupestre, ma anche politico. Reinventa fatti veri, avvenuti negli anni tragici tra l’estate del 1939 e il 27 aprile 1945 (a Ormea la pace giunse due giorni dopo il 25 aprile), raccontando di due ragazzini, Giusto e Lorenzo, che passano dall’infanzia all’adolescenza in tempo di guerra.