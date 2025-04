Serieanews.com - Ndoye, esplosione definitiva: quali top club proveranno ad acquistarlo in estate

Danmente esploso e ini topad: eccosono in pole per lo svizzerotopadin(LaPresse) – SerieANews.comLi strega tutti, come nella sua esultanza. Abbatte gli avversari a suon di gol, 8 solamente in questo campionato. Lo scorso anno ne aveva realizzato solo 1 in Serie A, ma con Vincenzo Italiano è esplosomente. Danè il secondo miglior realizzatore nel Bologna e il suo rendimento sta trascinando i rossoblu verso la conquista di un posto Champions.Anche nella gara contro il Napoli ha lasciato tutti a bocca aperta con un gol di tacco stratosferico, che ha permesso alla sua squadra di strappare un punto preziosissimo nella corsa al quarto posto. O bisognerebbe dire terzo, dato che l’Atalanta si è arenata e la prossima settimana ci sarà spazio proprio per lo scontro diretto che potrebbe regalare sorprese.