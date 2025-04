Ndoye al Napoli il retroscena sull’affare spiazza tutti | c’entra anche Conte!

Napoli ha seguito a lungo Dan Ndoye. Quest’ultimo, nel match andato in scena ieri è stato un assoluto protagonista tra le file del Bologna. Bologna-Napoli non è stata affatto una partita scontata. Prima il vantaggio siglato da Anguissa, poi la seconda frazione da incubo degli azzurri che hanno fatto emergere il Bologna e in modo particolare Dan Ndoye. Quest’ultimo, ha fatto il bello e il cattivo tempo nel rettangolo verde, mettendo in seria difficoltà Giovanni Di Lorenzo. Oltre alla rete, lo svizzero è poi riuscito a rendersi pericoloso in diverse zone del campo. Tutto ciò lascia un grande quesito: se fosse stato l’uomo giusto per sostituire Kvaratskhelia a gennaio? Ndoye protagonista contro il Napoli: c’è un retroscena importanteDan Ndoye protagonista assoluto contro il Napoli. L’esterno del Bologna è reduce da una prestazione super contro gli azzurri, ma non solo per la rete che è poi valsa il pareggio finale (1-1). Spazionapoli.it - Ndoye al Napoli, il retroscena sull’affare spiazza tutti: c’entra anche Conte! Leggi su Spazionapoli.it Ilha seguito a lungo Dan. Quest’ultimo, nel match andato in scena ieri è stato un assoluto protagonista tra le file del Bologna. Bologna-non è stata affatto una partita scontata. Prima il vantaggio siglato da Anguissa, poi la seconda frazione da incubo degli azzurri che hanno fatto emergere il Bologna e in modo particolare Dan. Quest’ultimo, ha fatto il bello e il cattivo tempo nel rettangolo verde, mettendo in seria difficoltà Giovanni Di Lorenzo. Oltre alla rete, lo svizzero è poi riuscito a rendersi pericoloso in diverse zone del campo. Tutto ciò lascia un grande quesito: se fosse stato l’uomo giusto per sostituire Kvaratskhelia a gennaio?protagonista contro il: c’è unimportanteDanprotagonista assoluto contro il. L’esterno del Bologna è reduce da una prestazione super contro gli azzurri, ma non solo per la rete che è poi valsa il pareggio finale (1-1).

Retroscena Ndoye: spiegato il 'no' al Napoli a gennaio - Il Napoli questa sera sfiderà Dan Ndoye, oggetto del desiderio nel mercato di gennaio. A parlare del mancato trasferimento in azzurro da parte dello svizzero è l'edizione odierna ... (tuttonapoli.net)

Retroscena Ndoye: perché a gennaio rifiutò il Napoli. Non è da escludere nuova offerta in estate - Calciomercato Napoli - Dan Ndoye del Bologna è stato uno degli obiettivi di mercato del Napoli nella sessione di mercato. Il calciatore svizzero era tra i profili che avrebbero dovuto sostituire Kvara ... (msn.com)

Tanto rumore per nulla, il tacco di Ndoye ferma il Napoli: il Bologna torna davanti alla Juve, l’Inter resta a +3 - Il Napoli non sfrutta il mezzo passo falso dell’ Inter a Parma non andando oltre ad un pareggio per 1-1 a Bologna nel posticipo del lunedì della 31esima giornata di Serie A e restando a 3 punti dai ne ... (ilfattoquotidiano.it)