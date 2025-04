Ncc sloveni tra Fiumicino e Roma | ecco cosa c’è dietro

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 aprile 2025 – Una sede ina, ma operano stabilmente nella Capitale, con una sede secondaria registrata in via del Velodromo 44 e permessi ZTL rilasciati dal Comune di. È il caso della società Transnational Limousines Prevozi D.O.O., al centro del blitz della Polaria didel quale abbiamo dato notizia qualche giorno fa (leggi qui) che ha intercettato NCC abusivi con targa estera operativi nel territorio nazionale.Un approfondimento dei documenti camerali e giudiziari chiarisce i contorni di una vicenda che, secondo Anar (Associazione Noleggiatori Area metropolitana di), rappresenta solo la punta dell’iceberg di un sistema che sfugge a ogni controllo.“Noi lo avevamo segnalato sei mesi fa, ma nessuno ci ha ascoltato – spiega Ivano Fascianelli, presidente ANAR – se non la Polizia di Frontiera.