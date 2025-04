Nba | LaVine trascina Sacramento contro Detroit Miami supera Phila

Leggi su Sportface.it

Solo due partite nella notte Nba, come sempre accade quando i riflettori sono puntati sul college basket e sulla finale Ncaa. ZachKings al successo 117-127 sul campo deiPistons. Il prodotto di Ucla realizza il suo season high da 43 punti, coadiuvato da DeMar DeRozan con altri 37 e dalla tripla doppia da 19 punti, 15 rimbalzi e 10 assist di Domantas Sabonis. Ai padroni di casa non bastano i 35 punti di Cade Cunningham. Con questo successo i Kings si mantengono in quota per i play-in a Ovest, mentre per i Pistons cambia poco, già sicuri del sesto posto nella Eastern Conference.Sempre in chiave play-in arriva l’importante successo deiHeat, cheno in casa 117-105 idelphia 76ers, che ormai hanno ben poco da chiedere alla propria stagione.