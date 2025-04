Oasport.it - NBA, i risultati della notte (8 aprile): Lavine-DeRozan e i Kings volano, Heat ok

Leggi su Oasport.it

Appena due le partite disputate in unaNBA che è quasi intervallare in merito alle tante questioni ancora da risolvere in tema di playoff. A Est il quadro è abbastanza chiaro, con al massimo quattro franchigie in lotta per un singolo posto (nel caso è la questione di quali saranno gli accoppiamenti dei play-in.A Ovest, posti i Thunder irraggiungibili, i Lakers sono gli unici a poter togliere ai Rockets il secondo posto, ma dal terzo all’ottavo è il caos più totale con il coinvolgimento anche di Nuggets, Clippers, Warriors, Timberwolves e Grizzlies. In due, poi, per tre posti nel play-in:, Mavericks e Suns.E proprio i Sacramento(39-40) sono i protagonisticon la vittoria sui Detroit Pistons (43-36) per 117-127. A dire il vero, i superuominisono due, in relazione anche a una seconda metà di gara da superstar: Zachcon 43 punti e DeMarcon 37.