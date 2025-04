Nautica Ubs si conferma partner strategico dello Yacht Club de Monaco

Yacht Club de Monaco e UBS rinnovano una collaborazione che va ben oltre la semplice sponsorizzazione. È un'alleanza strategica che affonda le sue radici in oltre trent'anni di storia comune e che oggi si proietta con nuova forza verso il futuro della Nautica, dell'innovazione e della sostenibilità. Il nuovo accordo, firmato da Bernard d'Alessandri, Direttore Generale e Segretario Generale dello YCM, e Alejandro Velez, Country Head UBS per Monaco, Spagna e Portogallo, conferma UBS come partner esclusivo per la gestione patrimoniale dello Yacht Club. Una scelta che non sorprende, considerando il ruolo centrale che la banca svizzera ha avuto nell'accompagnare lo sviluppo del Club nel corso dei decenni, dalla promozione della vela sportiva fino alla nascita di progetti pionieristici nel campo della sostenibilità marina.

