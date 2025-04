Corrieretoscano.it - Naufragio della Costa Concordia, Schettino rinuncia alla semilibertà

LIVORNO – Nienteper l’ex comandanteFrancesco, condannato in via definitiva per ildel 2012 davanti all’Isola del Giglio a 16 anni di reclusione. Nell’incidente, causato, secondo quanto ricostruito in aula, anche dnegligenza del comandante, morirono 32 persone. La difesa di, su mandato dell’ex comandante, hatorichiesta, come comunicato dall’avvocatessa Francesca Carnicelli: “Ci sono state – ha spietato – difficoltà con la proposta lavorativa che era stata sottoposta al tribunale di sorveglianza di Roma, quindiha deciso direrichiesta ed è stata annullata la richiesta. In futuro se ci risaranno i presupposti per poterla proporre di nuovo lo faremo, intanto può usufruire di permessi per uscire dal carcere“.