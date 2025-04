Lanazione.it - Naufragio Costa Concordia, Schettino rinuncia alla semilibertà: salta il lavoro in Vaticano

Roma, 8 aprile 2025 – Francescorichiesta di, “perché - fa sapere il nuovo l’avvocato dell’ex comandante della, Francesca Carnicelli – ci sono state difficoltà con la proposta lavorativa che era stata sottoposta al tribunale di Sorveglianza di Roma. Il procedimento è stato chiuso, il tribunale si è pronunciato con il non luogo a provvedere''.chiede la. Una sopravvissuta: “Vivrà sempre col peso della colpa” Dunque nienteinper Francesco, almeno per ora. Da chiarire quale sia stato il motivo che ha fattore l’occupazione che gli avrebbe permesso di collaborare con la Fabbrica di San Pietro dove avrebbe dovuto digitalizzare i documenti. ''Laè stata fatta da, la decisione di chiudere questo procedimento è arrivata da lui - spiega la penalista - perché non c'erano più le condizioni.