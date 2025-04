Naufragio Costa Concordia oggi udienza sulla semilibertà per Francesco Schettino

oggi, davanti al tribunale della Sorveglianza di Roma, l’udienza per decidere se concedere o meno la semilibertà a Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia condannato a 16 anni di reclusione per la tragedia del Giglio. L’udienza era prevista il 4 aprile, ma è slittata a oggi perché è cambiato il giudice relatore. Tg24.sky.it - Naufragio Costa Concordia, oggi udienza sulla semilibertà per Francesco Schettino Leggi su Tg24.sky.it Si tiene, davanti al tribunale della Sorveglianza di Roma, l’per decidere se concedere o meno la, l'ex comandante dellacondannato a 16 anni di reclusione per la tragedia del Giglio. L’era prevista il 4 aprile, ma è slittata aperché è cambiato il giudice relatore.

