Naufragio Costa Concordia oggi udienza sulla semilibertà per Francesco Schettino detenuto a Rebibbia e condannato a 16 anni

oggi davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma l'udienza per decidere se concedere la semilibertà a Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia. L'uomo è attualmente detenuto nel ca Ilgiornaleditalia.it - Naufragio Costa Concordia, oggi udienza sulla semilibertà per Francesco Schettino, detenuto a Rebibbia e condannato a 16 anni Leggi su Ilgiornaleditalia.it L'ex comandante potrebbe lasciare il carcere per un lavoro esterno durante il giorno Si tienedavanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma l'per decidere se concedere la, l'ex comandante della. L'uomo è attualmentenel ca

