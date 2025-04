Naufragio Costa Concordia oggi udienza semilibertà per ex comandante Schettino

oggi, martedì 8 aprile 2025, l’udienza sulla semilibertà per l'ex comandante della Costa Concordia Francesco Schettino. L'udienza si sarebbe dovuta tenere lo scorso 4 marzo. A far scattare il rinvio, davanti al tribunale di Sorveglianza di Roma, il cambio del giudice relatore, come aveva riferito l’avvocato Paola Astarita, difensore di Schettino, . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Si terrà, martedì 8 aprile 2025, l’sullaper l'exdellaFrancesco. L'si sarebbe dovuta tenere lo scorso 4 marzo. A far scattare il rinvio, davanti al tribunale di Sorveglianza di Roma, il cambio del giudice relatore, come aveva riferito l’avvocato Paola Astarita, difensore di, .

