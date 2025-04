Naufragio Costa Concordia oggi udienza semilibertà per ex comandante Schettino

oggi, martedì 8 aprile 2025, l’udienza sulla semilibertà per l'ex comandante della Costa Concordia Francesco Schettino. L'udienza si sarebbe dovuta tenere lo scorso 4 marzo. A far scattare il rinvio, davanti al tribunale di Sorveglianza di Roma, il cambio del giudice relatore, come aveva riferito l’avvocato Paola Astarita, difensore di Schettino, .L'articolo Naufragio Costa Concordia, oggi udienza semilibertà per ex comandante Schettino proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Si terrà, martedì 8 aprile 2025, l’sullaper l'exdellaFrancesco. L'si sarebbe dovuta tenere lo scorso 4 marzo. A far scattare il rinvio, davanti al tribunale di Sorveglianza di Roma, il cambio del giudice relatore, come aveva riferito l’avvocato Paola Astarita, difensore di, .L'articoloper exproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Naufragio Costa Concordia, oggi l’udienza per la semilibertà all’ex comandante Francesco Schettino - Si terrà oggi, martedì 8 aprile, l'udienza per la concessione della semilibertà a Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia affondata ... (fanpage.it)

Naufragio Costa Concordia, udienza semilibertà per ex comandante Schettino - Davanti al tribunale della Sorveglianza di Roma si tiene oggi l’udienza per decidere se concedere o meno la semilibertà all'ex comandante della Costa… Leggi ... (informazione.it)

Naufragio Costa Concordia, oggi udienza sulla semilibertà per Francesco Schettino - Leggi su Sky TG24 l'articolo Naufragio Costa Concordia, oggi udienza sulla semilibertà per Francesco Schettino ... (tg24.sky.it)