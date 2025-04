Naufragio Costa Concordia fra poche ore l’udienza per l’ex comandante Schettino

l’udienza per la semilibertà dell’ex comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino. Inizialmente, l’udienza era prevista per il 4 marzo scorso, ma era stata rinviata a causa del cambio di giudice relatore, come spiegato dall’avvocato Paola Astarita, difensore di Schettino, che ha richiesto l’accesso al regime di semilibertà.Schettino, condannato definitivamente nel 2017 a 16 anni di carcere per il Naufragio della Costa Concordia avvenuto la notte del 12 gennaio 2012, quando la nave colpì uno scoglio vicino all’isola del Giglio, ha scontato più della metà della sua pena. Il tragico incidente causò la morte di 32 persone e lasciò centinaia di feriti. Dopo aver scontato un periodo di detenzione cautelare e una parte della pena, l’ex comandante ha raggiunto il limite che gli consente di fare richiesta per misure alternative alla detenzione. Thesocialpost.it - Naufragio Costa Concordia, fra poche ore l’udienza per l’ex comandante Schettino Leggi su Thesocialpost.it Oggi, martedì 8 aprile 2025, si terràper la semilibertà deldella, Francesco. Inizialmente,era prevista per il 4 marzo scorso, ma era stata rinviata a causa del cambio di giudice relatore, come spiegato dall’avvocato Paola Astarita, difensore di, che ha richiesto l’accesso al regime di semilibertà., condannato definitivamente nel 2017 a 16 anni di carcere per ildellaavvenuto la notte del 12 gennaio 2012, quando la nave colpì uno scoglio vicino all’isola del Giglio, ha scontato più della metà della sua pena. Il tragico incidente causò la morte di 32 persone e lasciò centinaia di feriti. Dopo aver scontato un periodo di detenzione cautelare e una parte della pena,ha raggiunto il limite che gli consente di fare richiesta per misure alternative alla detenzione.

Naufragio Costa Concordia, oggi l’udienza per la semilibertà all’ex comandante Francesco Schettino - Si terrà oggi, martedì 8 aprile, l'udienza per la concessione della semilibertà a Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia affondata ... (fanpage.it)

Naufragio Costa Concordia, oggi udienza sulla semilibertà per Francesco Schettino - Leggi su Sky TG24 l'articolo Naufragio Costa Concordia, oggi udienza sulla semilibertà per Francesco Schettino ... (tg24.sky.it)

Costa Concordia, attesa la decisione sulla semilibertà di Schettino: cosa fa ora l'ex comandante - Dopo il rinvio del 4 marzo, i giudici si esprimeranno sulla sua richiesta. Nel 2017 era stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il naufragio della nave da crociera avvenuto nella n ... (today.it)