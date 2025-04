Naufragio Concordia Schettino rinuncia alla semilibertà | Difficoltà operative in futuro si vedrà

Concordia, Francesco Schettino, rinuncia alla richiesta di semilibertà. La decisione a sorpresa è stata comunicata dal suo avvocato, Francesca Carnicelli. Doveva tenersi oggi, davanti al tribunale della Sorveglianza di Roma, l'udienza per decidere se concederla o meno all'ex comandante della Costa Concordia, condannato a 16 anni di reclusione per la tragedia del Giglio. L'udienza era prevista il 4 marzo, ma è slittata all'8 aprile perché è cambiato il giudice relatore. Oggi, poi, l'annuncio della rinuncia. Che cosa sia andato storto però non è stato ancora chiarito. "Questa mattina abbiamo rinunciato perché ci sono state Difficoltà con la proposta lavorativa che era stata sottoposta al tribunale di Sorveglianza di Roma.

