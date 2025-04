’Nati per leggere’ a Grottammare Appuntamento venerdì in biblioteca

Grottammare per promuovere il tema della lettura in famiglia. venerdì prossimo, la biblioteca Comunale 'Mario Rivosecchi' ospiterà l'incontro sul tema: 'Crescere con i libri'. Inizio ore 16.30. L'iniziativa è rivolta a famiglie con bambini in età prescolare. Il programma prevede momenti di lettura condivisa e consigli su come introdurre i più piccoli nel mondo dei libri fin dalla prima infanzia, evidenziando il ruolo della lettura ad alta voce nello sviluppo cognitivo ed emotivo. L'iniziativa è gratuita e ad accesso libero. Per informazioni, è possibile contattare la biblioteca all'indirizzo biblioteca@comune.Grottammare.ap.it o chiamando nel pomeriggio il numero 0735.735537 (dal martedì al sabato, 15-19).

