Nasce la prima nave da crociera a idrogeno | è in costruzione al porto di Ancona

Ancona, 8 aprile 2025 — Fincantieri e Viking hanno annunciato oggi, martedì 8 aprile, l’arrivo della prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno stoccato a bordo, utilizzato sia per la propulsione sia per la generazione di energia elettrica a bordo, la "Viking Libra". L'unità è attualmente in costruzione nello stabilimento Fincantieri di Ancona, con consegna prevista per la fine del 2026. Con una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate e una lunghezza di 239 metri, "Viking Libra" potrà ospitare fino a 998 persone in 499 cabine. Il mezzo navale sarà in grado di navigare e operare a zero emissioni, consentendole di accedere anche alle aree più sensibili dal punto di vista ambientale. Tour dell'Amerigo Vespucci in tv: il racconto di Linea verde Italia L’annuncio negli Usa L’annuncio è stato dato direttamente da Miami (Usa), durante l'apertura della fiera crocieristica Seatrade. Ilrestodelcarlino.it - Nasce la prima nave da crociera a idrogeno: è in costruzione al porto di Ancona Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 8 aprile 2025 — Fincantieri e Viking hanno annunciato oggi, martedì 8 aprile, l’arrivo delladaal mondo alimentata astoccato a bordo, utilizzato sia per la propulsione sia per la generazione di energia elettrica a bordo, la "Viking Libra". L'unità è attualmente innello stabilimento Fincantieri di, con consegna prevista per la fine del 2026. Con una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate e una lunghezza di 239 metri, "Viking Libra" potrà ospitare fino a 998 persone in 499 cabine. Il mezzo navale sarà in grado di navigare e operare a zero emissioni, consentendole di accedere anche alle aree più sensibili dal punto di vista ambientale. Tour dell'Amerigo Vespucci in tv: il racconto di Linea verde Italia L’annuncio negli Usa L’annuncio è stato dato direttamente da Miami (Usa), durante l'apertura della fiera crocieristica Seatrade.

Nasce la prima nave da crociera a idrogeno: è in costruzione al porto di Ancona - Arriverà entro la fine 2026 e potrà ospitare fino a 998 persone in 499 cabine: il mezzo navale sarà in grado di navigare e operare a zero emissioni. L'ufficialità del progetto congiunto tra Fincantier ... (msn.com)

La prima nave da crociera ad idrogeno sarà costruita in Italia: il progetto «Libra» di Fincantieri e Viking - La prima nave da crociera a idrogeno sarà costruita in Italia e sarà pronta entro il 2026. Fincantieri e Viking hanno annunciato oggi la «Viking Libra», il ... (msn.com)

Fincantieri e Viking lanciano la prima nave da crociera al mondo a idrogeno - Fincantieri e Viking hanno annunciato la costruzione della prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno stoccato a bordo, la "Viking Libra". Attualmente in costruzione presso lo stabilimento ... (msn.com)