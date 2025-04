Napoli Vicaria | avevano Cocaina hashish e marijuana Arrestati due spacciatori

Napoli. Gli agenti di Polizia, in due interventi diversi, li hanno sorpresi mentre cedevano stupefacentiProseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.Nel pomeriggio del 6 aprile, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne nigeriano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di NapoliIn particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Soprammuro, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

